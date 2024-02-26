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CУСПІЛЬСТВО

Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням штучним інтелектом під час виборів до Європарламенту

26 лютого 2024, 10:50
Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням штучним інтелектом під час виборів до Європарламенту
Фото:meta
Штучний інтелект набуває популярності й може створювати текст, зображення та відео за секунди.

Компанія Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням штучним інтелектом напередодні виборів до Європейського парламенту в червні цього року. Рішення ухвалили через занепокоєння щодо втручання у вибори і поширення фейкового контенту.

Про це пише Reuters.

Штучний інтелект набуває популярності й може створювати текст, зображення та відео за секунди. Це викликало побоювання, що технологію можуть використати для зриву великих виборів, які цьогоріч відбудуться у світі.

"З наближенням виборів ми активуємо Виборчий оперативний центр — щоб виявляти потенційні загрози і вживати заходів для їхнього помʼякшення в режимі реального часу", — заявив керівник відділу звʼязків Meta з ЄС Марко Панчіні.

Панчіні розповів, що експерти компанії з розвідки, даних, інженерії, досліджень, політики контенту й юридичні команди зосередяться на боротьбі з дезінформацією, боротьбі з операціями впливу та протидії ризикам, пов’язаним зі зловживанням штучним інтелектом.

Парламентські вибори відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС. 

дезінформаціяштучний інтелектMeta

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