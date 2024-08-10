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ПОЛІТИКА

МВС Німеччини застерігає про загрозу російського впливу на вибори на сході країни

10 серпня 2024, 18:18
МВС Німеччини застерігає про загрозу російського впливу на вибори на сході країни
Фото: з вільного доступу
У відомстві наголошують, що росія може спробувати маніпулювати майбутніми земельними виборами.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини попередило, що земельні вибори на сході країни можуть стати потенційною мішенню для російських дезінформаційних кампаній.

Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив представник внутрішніх справ Німеччини.

У відомстві наголошують, що росія може спробувати маніпулювати майбутніми земельними виборами.

"Ми повинні виходити з того, що всі вибори в нашій країні є потенційною мішенню для незаконного впливу", – сказав представник МВС Німеччини.

Таким чином росія намагається "незаконно впливати на публічні дебати та прийняття політичних рішень у Німеччині", додав він.

У відомстві нагадали, що з початку вторгнення росії в Україну спостерігається зростання дезінформації з боку російських офіційних органів, державних та пов’язаних з державними ЗМІ та урядом акаунтів у соціальних мережах.

"Вони використовують неправдиву інформацію для розпалювання емоційно забарвлених дискусій і навмисно нацьковують соціальні групи одна на одну", – зауважив представник МВС.

вибориНімеччинадезінформаціяросія загроза

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