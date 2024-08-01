У ЄС набув чинності перший у світі нормативний акт щодо штучного інтелекту
Сьогодні набуває чинності закон Європейського Союзу, який регулюватиме роботу штучного інтелекту на території блоку.
Про це повідомила Єврокомісія.
Як зазначили у ЄК, даний закон спрямований на те, щоб гарантувати, що розроблений в ЄС штучний інтелект заслуговує на довіру, а також захищає фундаментальні права людей.
Закон буде спрямовано на створення гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення використання цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій.
Водночас відтепер системи, які створено на основі штучного інтелекту (чат-боти - ред.) повинні чітко повідомляти користувачам, що ті взаємодіють з машиною. Також компанії зможуть добровільно прийняти додаткові кодекси щодо поведінки зі штучним інтелектом.
У законі прописано суворі вимоги для ШІ-систем, які мають високий ризик. Вони зобов'язані вести реєстрацію активності, надавати чітку інформацію для користувачів і відповідати кібербезпеці. Системи на основі ШІ, які вважаються явною загрозою основним правам людей, будуть заборонені.
До 2 серпня 2025 року країни-члени ЄС повинні призначити національні компетентні органи, які здійснюватимуть нагляд за застосуванням правил щодо систем ШІ та проводитимуть заходи з нагляду за ринком.
Більшість норм Закону про штучний інтелект почнуть діяти з 2 серпня 2026 року. Однак заборона систем ШІ, що становлять неприйнятний ризик, почне діяти вже через шість місяців, а правила для так званих моделей ШІ загального призначення - через 12 місяців.
У всьому світі законодавці почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам від його застосування.