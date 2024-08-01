Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

У ЄС набув чинності перший у світі нормативний акт щодо штучного інтелекту

01 серпня 2024, 21:12
У ЄС набув чинності перший у світі нормативний акт щодо штучного інтелекту
Фото: з відкритих джерел
Закон буде спрямовано на створення гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення використання цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій.

Сьогодні набуває чинності закон Європейського Союзу, який регулюватиме роботу штучного інтелекту на території блоку.

Про це повідомила Єврокомісія. 

Як зазначили у ЄК, даний закон спрямований на те, щоб гарантувати, що розроблений в ЄС штучний інтелект заслуговує на довіру, а також захищає фундаментальні права людей.

Закон буде спрямовано на створення гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення використання цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій.

Водночас відтепер системи, які створено на основі штучного інтелекту (чат-боти - ред.) повинні чітко повідомляти користувачам, що ті взаємодіють з машиною. Також компанії зможуть добровільно прийняти додаткові кодекси щодо поведінки зі штучним інтелектом.

У законі прописано суворі вимоги для ШІ-систем, які мають високий ризик. Вони зобов'язані вести реєстрацію активності, надавати чітку інформацію для користувачів і відповідати кібербезпеці. Системи на основі ШІ, які вважаються явною загрозою основним правам людей, будуть заборонені.

До 2 серпня 2025 року країни-члени ЄС повинні призначити національні компетентні органи, які здійснюватимуть нагляд за застосуванням правил щодо систем ШІ та проводитимуть заходи з нагляду за ринком. 

Більшість норм Закону про штучний інтелект почнуть діяти з 2 серпня 2026 року. Однак заборона систем ШІ, що становлять неприйнятний ризик, почне діяти вже через шість місяців, а правила для так званих моделей ШІ загального призначення - через 12 місяців.

У всьому світі законодавці почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам від його застосування.

Євросоюзштучний інтелектзакон

Останні матеріали

Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється