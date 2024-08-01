У ЄС набув чинності перший у світі нормативний акт щодо штучного інтелекту

Закон буде спрямовано на створення гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення використання цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій.

Сьогодні набуває чинності закон Європейського Союзу, який регулюватиме роботу штучного інтелекту на території блоку.

Про це повідомила Єврокомісія.

Як зазначили у ЄК, даний закон спрямований на те, щоб гарантувати, що розроблений в ЄС штучний інтелект заслуговує на довіру, а також захищає фундаментальні права людей.

Закон буде спрямовано на створення гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення використання цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій.

Водночас відтепер системи, які створено на основі штучного інтелекту (чат-боти - ред.) повинні чітко повідомляти користувачам, що ті взаємодіють з машиною. Також компанії зможуть добровільно прийняти додаткові кодекси щодо поведінки зі штучним інтелектом.

У законі прописано суворі вимоги для ШІ-систем, які мають високий ризик. Вони зобов'язані вести реєстрацію активності, надавати чітку інформацію для користувачів і відповідати кібербезпеці. Системи на основі ШІ, які вважаються явною загрозою основним правам людей, будуть заборонені.

До 2 серпня 2025 року країни-члени ЄС повинні призначити національні компетентні органи, які здійснюватимуть нагляд за застосуванням правил щодо систем ШІ та проводитимуть заходи з нагляду за ринком.

Більшість норм Закону про штучний інтелект почнуть діяти з 2 серпня 2026 року. Однак заборона систем ШІ, що становлять неприйнятний ризик, почне діяти вже через шість місяців, а правила для так званих моделей ШІ загального призначення - через 12 місяців.

У всьому світі законодавці почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам від його застосування.