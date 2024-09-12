Угорці не хочуть вступу України до Євросоюзу – опитування

61% угорців проти того, аби Київ став членом Європейського союзу.

Цього року угорці стали менш відкритими до розширення блоку в порівнянні з минулим і особливо скептично ставляться щодо членства України.

Про це пише угорський портал Telex, посилаючись на опитування аналітичного центру Policy Solutions.

Більшість угорців підтримували вступ кількох країн-кандидатів, проте в 2024 році лише 45% опитаних позитивно налаштовані щодо Чорногорії – країни з найбільшою підтримкою.

А от серед країн-кандидатів угорці найменше підтримують приєднання України.

Ще в 2023 році переважна більшість угорців виступали проти вступу України до ЄС, а цьогоріч аж шість з десяти угорців, що складає 61%, відкидають членство України в блоці.

Вступ України до Євросоюзу є найбільш популярним серед виборців опозиційної партії "Тиса": 34% за і 53% проти. Виборці цієї партії найбільше хотіли б бачити серед членів ЄС Чорногорію (50%), тоді як виборці партії Віктора Орбана "Фідес" хотіли б бачити приєднання Туреччини.

Опитування демонструє, що більшість угорців втомилися від дебатів між ЄС та урядом, причому дві третини респондентів вважають, що уряд повинен виконати всі проміжні показники, встановлені для виділення фінансових ресурсів.

Ця цифра не змінилася з минулого року, тоді як 40% проугорських виборців відкидають ідею поступливості країни перед Європейською комісією, 54% кажуть, що уряду слід поступитися, щоб отримати кошти ЄС.

Раніше ми писали, що конфлікт між Угорщиною і ЄС затьмарює ключову зустріч щодо України.