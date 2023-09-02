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В Instagram і Facebook можуть з’явитись платні версії

02 вересня 2023, 11:27
В Instagram і Facebook можуть з’явитись платні версії
Фото:meta
Компанія Meta може створити платні версій Facebook та Instagram.

Платні версії не будуть містити реклами для користувачів в Європейському Союзі. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись 3-ьох осіб, обізнаними з планами компанії.

Платники підписки не будуть бачити реклами в додатках. Наразі ці плани є конфіденційними.

Це може допомогти Meta захиститися від проблем конфіденційності та інших перевірок з боку регуляторів ЄС, надавши користувачам альтернативу рекламним сервісам компанії, які покладаються на аналіз даних людей, пише видання. 

Представники компанії заявили, що Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook та Instagram з рекламою в Європейському Союзі.

Наразі невідомо якою буде ціна платної версії додатків та коли саме Мета може їх запустити.

Компанія відмовилась від коментарів.

Надання платного рівня стало б одним з найбільш наочних прикладів того, як компаніям доводиться переробляти свої продукти, щоб відповідати правилам конфіденційності даних та іншим державним політикам, особливо в ЄС.

Влітку найвищий суд Європейського Союзу фактично заборонив компанії Meta об'єднувати дані з платформ Facebook, Instagram і WhatsApp. 

 Влітку Meta заявила, що запустить незвичайні чат-боти з різними особистостями.
FacebookInstagramМетаплатна версія

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