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Meta запустить незвичайні чат-боти з різними особистостями

01 серпня 2023, 18:29
Meta запустить незвичайні чат-боти з різними особистостями
Фото:meta
Компанія Facebook - Meta - наступного місяця готується запустити низку чат-ботів на основі штучного інтелекту, які матимуть різні особистості.

Так компанія намагається підвищити взаємодію зі своїми платформами соцмереж.

Про це написало Financial Times.

"Техногігант на чолі з генеральним директором Марком Цукербергом розробляє прототипи чат-ботів, які зможуть спілкуватися з 4 мільярдами користувачами, наче людина", - пише видання, посилаючись на 3 джерела. 

Деякі з чат-ботів, яких співробітники компанії назвали "персонами", мають вигляд різних персонажів. Компанія розглядає можливість запуску одного, який розмовляє як Авраам Лінкольн, та іншого, який консультує щодо варіантів подорожей у стилі серфінгіста.

Чат-боти можуть бути запущені вже у вересні. Їхньою метою буде надання нової функції пошуку та рекомендацій, а також розважальний продукт для людей, з яким вони зможуть грати, додало видання. 

"Цей крок пов'язаний з тим, що компанія намагається залучити та утримати користувачів, борючись з конкуренцією з боку соціальних мереж, таких як TikTok, і намагається скористатися широким ажіотажем у Кремнієвій долині навколо штучного інтелекту після того, як у листопаді компанія OpenAI, що підтримується Microsoft, запустила ChatGPT.

На думку експертів, чат-боти не лише підвищують рівень залученості, але й збирають нові величезні обсяги даних про інтереси користувачів. Це може допомогти Meta краще таргетувати користувачів за допомогою більш релевантного контенту та реклами. Більша частина доходів Meta у розмірі 117 млрд дол на рік надходить від реклами", - йдеться в статті Financial Times.

"Як тільки користувачі взаємодіють з чат-ботом, вони дійсно передають компанії набагато більше своїх даних, так що компанія може робити з ними все, що завгодно", - сказала радниця з етики ШІ і співзасновник лабораторії Collaborative AI Responsibility в Університеті Піттсбурга Равіт Дотан і додала, що ці розробки викликають занепокоєння щодо конфіденційності, а також потенційних "маніпуляцій".

Meta відмовилася від коментарів.

Facebookчат-ботMetaШІ

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