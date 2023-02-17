Цукерберг анонсував появу каналів у Instagram

Канали поки доступні тільки в Instagram, але найближчими місяцями вони з'являться в Messenger і Facebook.

Власник Facebook Марк Цукерберг представляє свій власний аналог Telegram-каналів у Instagram.

Про це повідомляє The Verge.

Завдяки новому формату користувачі зможуть транслювати повідомлення та оновлення на широку аудиторію підписників, які погодяться стежити за каналом. Підписники не зможуть публікувати повідомлення на каналах, але вони можуть реагувати на повідомлення емодзі і голосувати в опитуваннях.

Наразі ця функція тестується обраною групою творців, які запустять свої канали трансляції протягом сьогоднішнього дня.

Коли користувач отримає доступ до нової функції соцмережі, він зможе запустити канал зі своєї поштової скриньки Instagram. Потім буде можливість прикріпити посилання на канал до свого профілю, щоб іншим було простіше приєднатися. Канали можуть бути відкриті для всіх підписників, але їх також можна зробити ексклюзивними для платних підписників.

Нові канали можуть стати дуже корисним новим інструментом для творців, що дає змогу ділитися оновленнями зі своїми спільнотами.

Раніше повідомлялось, що Meta затримує формування бюджетів команд, оскільки планує нові скорочення робочих місць.