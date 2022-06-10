Facebook додав нові налаштування стрічки

Користувач зможе вручну вказувати, які публікації хочеться бачити частіше, а які прибрати зі стрічки

Найбільша світова соцмережа Facebook проводить тестування нових налаштувань своєї стрічки.

Про це повідомили представники компанії.

Відзначається, що користувач зможе вручну вказувати, які пости хочеться бачити частіше, а які забрати зі стрічки,

"Ми оголошуємо про нові способи налаштування того, що ви бачите у своїй стрічці Facebook, щоб ви могли дізнатися, що найбільш актуально для вас. Ви можете вибрати "Показати більше" або "Показати менше" в публікаціях людей та спільнот, з якими ви пов'язані , а також у рекомендованих публікаціях", – йдеться у повідомленні.

Відповідне вікно з'являтиметься під постами. У разі відсутності цих налаштувань їх можна вказати примусово. Для цього необхідно натиснути на меню з трьома крапками у верхньому правому кутку публікації і перейти до параметрів "Показати".

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