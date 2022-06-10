Facebook додав нові налаштування стрічки
Найбільша світова соцмережа Facebook проводить тестування нових налаштувань своєї стрічки.
Про це повідомили представники компанії.
Відзначається, що користувач зможе вручну вказувати, які пости хочеться бачити частіше, а які забрати зі стрічки,
"Ми оголошуємо про нові способи налаштування того, що ви бачите у своїй стрічці Facebook, щоб ви могли дізнатися, що найбільш актуально для вас. Ви можете вибрати "Показати більше" або "Показати менше" в публікаціях людей та спільнот, з якими ви пов'язані , а також у рекомендованих публікаціях", – йдеться у повідомленні.
Відповідне вікно з'являтиметься під постами. У разі відсутності цих налаштувань їх можна вказати примусово. Для цього необхідно натиснути на меню з трьома крапками у верхньому правому кутку публікації і перейти до параметрів "Показати".
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