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Верифікація для Facebook та Instagram стане платною

20 лютого 2023, 11:03
Верифікація для Facebook та Instagram стане платною
Компанія Meta запустить платну послугу підписки, яка дозволить користувачам Facebook та Instagram підтверджувати свої акаунти, коштуватиме це від $11,99 до $14,99 на місяць.

Ціна верифікації складе $11,99 для комп’ютерної версії та $14,99 на місяць на операційній системі iOS та Android. 

Про це пише Reuters.

Вже цього тижня Meta Verified буде запущено в Австралії та Новій Зеландії.

Нова функція з назвою Meta Verified дозволить користувачам отримати синю галочку, додатковий захист від акаунтів, що видають себе за вас, і прямий доступ до служби підтримки”, - йдеться в публікації.

Доходи Meta постраждали від змін у політиці конфіденційності з боку Apple у 2021 році, які обмежили її здатність відстежувати інтернет-активність користувачів, що є важливим джерелом даних для таргетованої реклами. 

За даними Meta, це коштуватиме компанії понад $10 млрд втрачених доходів минулого року, або близько 8% її загального доходу у 2021 році.

Meta Verified дозволить користувачам підтверджувати свої акаунти за допомогою державного посвідчення особи, заявив власник цих соцемерех Марк Цекерберг. 

Користувачі Meta Verified отримають доступ до більшої кількості функцій для збільшення видимості та охоплення, пише Reuters.

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