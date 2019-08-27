Instagram тестує месенджер Threads
Крім обміну текстом, фото й відео, користувачі зможуть поділитися місцерозташуванням, швидкістю пересування та рівнем заряду батареї, повідомляє "Громадське".
Поки програма не показує локацію в реальному часі, однак є статус "у дорозі". Статус можна оновлювати вручну, він відображатиметься в стрічці.
Повідомлення з'являтимуться в основній стрічці, активні користувачі будуть позначені зеленою крапкою. Якщо "близький друг" нещодавно опублікував Stories, то її можна переглянути через додаток.
Наразі Treads проходить закрите внутрішнє тестування від Facebook. Дата запуску невідома.
У травні 2019 року Instagram припинив роботу над окремим месенджером для Instagram Direct. Тоді розробники "були розчаровані" тим, що їм доводилося перемикатися між основним і другорядним додатком для відправлення повідомлення.
Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.
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