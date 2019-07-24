Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних
Покарання у розмірі п'ять мільярдів доларів проти Facebook є найбільшим штрафом, який коли-небудь накладали на будь-яку компанію за порушення конфіденційності споживачів, повідомляє The Wall Street Journal.
"Це одне з найбільших покарань, які коли-небудь оцінювалися урядом США за будь-яке порушення", - заявили в Федеральній торговій комісії.
Угода з комісією вимагає від Facebook не використовувати номери телефонів користувачів, що вказуються ними з метою безпеки, для реклами.
Компанії також доведеться регулярно перевіряти нові практики на відповідність жорстким вимогам, при цьому гендиректор і засновник Facebook Марк Цукерберг особисто відповідатиме за достовірність цих перевірок.
Крім того, регулятор зобов'язав Facebook повідомляти йому про всі інциденти, які могли поставити під загрозу дані 500 і більше користувачів, і надавати відповідні документи протягом 30 днів.
Ще 100 мільйонів доларів Facebook виплатить для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів і бірж США, яка вважала, що компанія вводила в оману користувачів щодо ризиків неналежного використання їхніх даних.
Компанія не визнала звинувачення комісії, але й не відкинула їх.
Нагадаємо, що цього місяця Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро.
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