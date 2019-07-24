Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних

"Це одне з найбільших покарань, які коли-небудь оцінювалися урядом США за будь-яке порушення"

Компанія Facebook погодилася виплатити Федеральній торговій комісії США штраф у розмірі 5 мільярдів доларів для урегулювання претензій, які стосувались неналежного використання особистих даних користувачів соцмережі.

Покарання у розмірі п'ять мільярдів доларів проти Facebook є найбільшим штрафом, який коли-небудь накладали на будь-яку компанію за порушення конфіденційності споживачів, повідомляє The Wall Street Journal.

"Це одне з найбільших покарань, які коли-небудь оцінювалися урядом США за будь-яке порушення", - заявили в Федеральній торговій комісії.

Угода з комісією вимагає від Facebook не використовувати номери телефонів користувачів, що вказуються ними з метою безпеки, для реклами.

Компанії також доведеться регулярно перевіряти нові практики на відповідність жорстким вимогам, при цьому гендиректор і засновник Facebook Марк Цукерберг особисто відповідатиме за достовірність цих перевірок.

Крім того, регулятор зобов'язав Facebook повідомляти йому про всі інциденти, які могли поставити під загрозу дані 500 і більше користувачів, і надавати відповідні документи протягом 30 днів.

Ще 100 мільйонів доларів Facebook виплатить для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів і бірж США, яка вважала, що компанія вводила в оману користувачів щодо ризиків неналежного використання їхніх даних.

Компанія не визнала звинувачення комісії, але й не відкинула їх.

Нагадаємо, що цього місяця Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро.