Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро

Рішення німецької сторони зумовлене недостатньою прозорістю соціальної мережі в боротьбі з риторикою ненависті
Facebook повинен заплатити в Німеччині штраф у розмірі два мільйонів євро. З такою заявою Федеральне відомство юстиції виступило у вівторок, 2 липня.
Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро Фото: Facebook / Airbites

Рішення німецької сторони зумовлене недостатньою прозорістю соціальної мережі в боротьбі з риторикою ненависті. Соціальна мережа має право оскаржити вимогу відомства, повідомляє DW.

У Німеччині з січня 2018 року діє закон, який зобов'язує соціальні мережі стежити за своїм контентом. Він вимагає від адміністрації соцмереж видаляти відверто протиправний вміст протягом 24 годин і реагувати на скарги користувачів протягом 48 годин.

Серед іншого, соцмережі кожні 6 місяців повинні подавати звіт про свою роботу зі скаргами користувачів на протиправні публікації. Однак Facebook подав неповний звіт, зазначає німецьке відомство. Зокрема, в документі за першу половину 2018 року представлені лише 886 звернень, а також немає достатньої інформації про заходи, вжиті адміністрацією соцмережі.

На початку 2018 року стало відомо про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів. Компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передавала їх третім особам, зокрема, імовірно, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, який використав їх для політичної реклами. Навесні того самого року засновник Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і попросив вибачення за витік даних.

У вересні 2018 року соцмережа була атакована хакерами. За оцінкою Facebook, в результаті постраждали близько 29 млн користувачів соціальної мережі. Під час нападу кіберзлочинці скористалися щілиною в системі безпеки соцмережі, яка дозволяє побачити свою сторінку від імені інших користувачів. За словами віцепрезидента компанії Гая Росена, Facebook усунув уразливість.

Нагадаємо, що раніше італійський регулятор з питань конфіденційності даних оштрафував компанію Facebook на один мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола Cambridge Analytica.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2019 21:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.