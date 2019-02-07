Німеччина оштрафувала Facebook на два мільйони євро

Facebook повинен заплатити в Німеччині штраф у розмірі два мільйонів євро. З такою заявою Федеральне відомство юстиції виступило у вівторок, 2 липня.

Рішення німецької сторони зумовлене недостатньою прозорістю соціальної мережі в боротьбі з риторикою ненависті. Соціальна мережа має право оскаржити вимогу відомства, повідомляє DW.

У Німеччині з січня 2018 року діє закон, який зобов'язує соціальні мережі стежити за своїм контентом. Він вимагає від адміністрації соцмереж видаляти відверто протиправний вміст протягом 24 годин і реагувати на скарги користувачів протягом 48 годин.

Серед іншого, соцмережі кожні 6 місяців повинні подавати звіт про свою роботу зі скаргами користувачів на протиправні публікації. Однак Facebook подав неповний звіт, зазначає німецьке відомство. Зокрема, в документі за першу половину 2018 року представлені лише 886 звернень, а також немає достатньої інформації про заходи, вжиті адміністрацією соцмережі.

На початку 2018 року стало відомо про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів. Компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передавала їх третім особам, зокрема, імовірно, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, який використав їх для політичної реклами. Навесні того самого року засновник Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і попросив вибачення за витік даних.

У вересні 2018 року соцмережа була атакована хакерами. За оцінкою Facebook, в результаті постраждали близько 29 млн користувачів соціальної мережі. Під час нападу кіберзлочинці скористалися щілиною в системі безпеки соцмережі, яка дозволяє побачити свою сторінку від імені інших користувачів. За словами віцепрезидента компанії Гая Росена, Facebook усунув уразливість.

Нагадаємо, що раніше італійський регулятор з питань конфіденційності даних оштрафував компанію Facebook на один мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола Cambridge Analytica.