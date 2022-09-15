Інтернет від Starlink запрацював в Антарктиці

Тепер супутниковий інтернет доступний на американській антарктичній станції.

Зону покриття інтернетом Starlink розширили на один з найвіддаленіших куточків планети – Антарктиду

Про це повідомляє Space.com.

Тепер супутниковий інтернет доступний на станції Мак-Мердо, дослідному центрі Антарктичної програми США.

У SpaceX заявили, що наразі інтернет Starlink доступний на семи континентах.

На даний момент компанія запустила вже понад 3200 апаратів системи, що знаходяться на низькій навколоземній орбіті. Надалі очікується, що до сузір'я входитиме ще більша кількість супутників: зараз компанія має дозвіл на запуск 12 тисяч, але вона хоче розширити своє угруповання до 30 тисяч апаратів.

У наступному році SpaceX планує розпочати запуск Starlink Version 2, вони більші і потужніші, ніж існуюча модифікація. За словами Ілона Маска, апарати наступного покоління матимуть змогу передавати послуги безпосередньо на смартфони.

Раніше повідомлялось, що Starlink 24 серпня знизила ціну своїх послуг для українців.