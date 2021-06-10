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Інвестиції у відновлювані джерела енергії дадуть ЄС стабільність і незалежність - глава ЄК

Наступного тижня Єврокомісія представить комюніке з енергетики, яке обговорюватиметься на наступній Раді ЄС
Інвестиції у відновлювані джерела енергії в довгостроковій перспективі дадуть змогу Євросоюзу забезпечити стабільність цін і отримати більше незалежності, заявила в середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Інвестиції у відновлювані джерела енергії дадуть ЄС стабільність і незалежність - глава ЄК Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє портал Green Deal, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ціни на газ стрімко зростають, а ціни на відновлювані джерела енергії знизилися за останні роки, й вони стабільні", - сказала фон дер Ляєн журналістам після прибуття на саміт ЄС-Західні Балкани, який відбувається у Словенії.

"Тому наразі очевидно, що в довгостроковій перспективі важливо інвестувати у відновлювані джерела енергії, що дає нам стабільні ціни й більше незалежності, тому що 90% газу імпортується до ЄС, а у виробництві відновлюваних джерел ми відіграємо головну роль", - зазначила вона.

Вона додала, що наступного тижня Єврокомісія представить комюніке з енергетики, яке обговорюватиметься на наступній Раді ЄС.

Нагадаємо, що газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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06 10 2021 14:35
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