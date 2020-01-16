Інвестиції ЄБРР в Україну сягнули 1,1 млрд євро на рік
Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов, повідомляє "Громадське".
"У 2019 році обсяг нових інвестицій ЄБРР в Україну склав 1,1 мільярда євро в межах 51 проєкту у державному та приватному секторах України", - повідомив Усов.
За його словами, більше половини інвестицій ЄБРР вклав у "зелені" проєкти в Україні - загалом 680 мільйонів євро. Це найвищий показник серед всіх країн, з якими працює банк.
За кількість підписаних кредитних пакетів з ЄБРР Україна у 2019 році посіла перше місце серед усіх країн, з якими працює фонд.
Раніше повідомлялось, що ЄБРР виділив 900 мільйонів євро на ремонт доріг в Україні. Також банк виділив 250 мільйонів євро на програми підтримки малого та середнього бізнесу.
Нагадаємо, що ЄС інвестував 6 млрд євро і українську інфраструктуру: більшість коштів ще не використали.
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