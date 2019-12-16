ЄС інвестував 6 млрд євро і українську інфраструктуру: більшість коштів ще не використали
Про це повідомили у представництві ЄС в Україні, передає Міністерство інфраструктури, передає "Громадське".
Зазначається, що більшу частину виділених інвестицій Україна ще не використала через те, що у ЄС не впевнилися у тому, що ці кошти використаються прозоро та без корупції.
«Європейський Союз разом з його банками виділили 6 мільярдів євро для інвестицій в інфраструктурні проєкти в Україні. Більшість цих коштів ще не використані, бо спочатку ми повинні переконатися, що наявні кошти вкладаються ефективно та на благо населення», — повідомив керівник проєкту ЄС «Допомога українській владі для вдосконалення управління інфраструктурним циклом» Еббі Адхімі.
Для того, аби ефективно використати надані кошти в уряді планують ухвалити стратегію — план дій щодо реформування управління життєвим циклом інфраструктурних проєктів в Україні.
Раніше повідомлялось, що ЄБРР виділив 900 мільйонів євро на ремонт доріг в Україні.
Нагадаємо, що Європейський Союз готує програму боротьби з марнотратним споживанням харчових продуктів і втратами у харчовій промисловості.
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