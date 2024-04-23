Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюз розробив механізм передачі прибутків від заморожених російських активів для потреб України

23 квітня 2024, 21:46
Євросоюз розробив механізм передачі прибутків від заморожених російських активів для потреб України
Фото: Українська правда
За словами Борреля, в ЄС змогли знайти правове підґрунтя для вилучення цих доходів і передачу їх на потреби України.

ЄС розробив план, який дасть змогу вилучити надзвичайні доходи від заморожених активів росії та витратити їх на потреби України.

Про це повідомляє глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, в Євросоюзі після початку війни в Україні було заморожено активи Центрального банку росії. Тепер цими активами керують центральні депозитарії цінних паперів, і вони приносять надзвичайні прибутки, оскільки відсоткова ставка значно зросла.

За словами Борреля, в ЄС змогли знайти правове підґрунтя для вилучення цих доходів і передачу їх на потреби України.

"Ми вирішили поетапно домагатися мети використовувати ці доходи для підтримки України. Як перші кроки, ухвалені Радою в лютому, ми запровадили правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують ці доходи, щоб тримати їх осторонь, ідентифікувати їх, тримати їх осторонь і обліковувати їх окремо", - пояснив представник ЄС.

Боррель уточнив, що тепер ці доходи перебувають на окремих накопичувальних рахунках. У Євросоюзі очікують, що цей механізм зможе забезпечити близько 3 мільярдів євро на рік.

"І крім того, ми підвищуємо правову визначеність, ясно даючи зрозуміти, що ці доходи не належать росії, оскільки вони не є суверенними активами, але прояснюємо різницю між капіталом і доходами. Я говорю про доходи", - заявив він.

Ці кошти потрібно спрямувати на військові потреби України

Боррель нагадав, що раніше запропонував Раді ЄС використовувати ці доходи для підтримки України військовими поставками через Європейський мирний фонд.

За його словами, Україна терміново потребує зброї та боєприпасів, щоб захистити себе і свій народ від російських ракет, безпілотників, бомб і постійних атак. При цьому він визнав, що спочатку в ЄС планували використовувати ці доходи для підтримки відновлення і реконструкції України.

З початку війни в Україні країнам Заходу вдалося заморозити понад 300 млрд доларів. Однак конфіскувати ці кошти поки що не вдалося, країни Заходу побоюються юридичних та репутаційних наслідків.

Міністр фінансів Джанет Єллен нещодавно говорила, що Сполучені Штати спільно з іншими країнами "Великої сімки" вивчають одночасно кілька варіантів передачі Україні заморожених активів рф.

Євросоюззаморожені активи рфвійна в УкраїніЖозеп Боррель

Останні матеріали

Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Політика
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 06:31
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється