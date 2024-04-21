Євросоюз про допомогу США Україні: чіткий сигнал кремлю

Схвалення в Конгресі США закону про багатомільярдну допомоги Україні є чітким сигналом кремлю про продовження підтримки України.

Про президент Європейської ради Шарль Мішель написав в соцмережі X (Twitter).

"Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення критично важливого пакету допомоги Україні у 60 мільярдів доларів. Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу і Хартію ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", - йдеться в дописі.

Також схвалення привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна заслуговує на всю можливу підтримку проти Росії. Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя", - заявила вона.

Нарешті вчора Палата представників Конгресу США схвалила законопроект щодо військової допомоги Україні.