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Євросоюз про допомогу США Україні: чіткий сигнал кремлю

21 квітня 2024, 09:29
Євросоюз про допомогу США Україні: чіткий сигнал кремлю
Фото: АР
Схвалення в Конгресі США закону про багатомільярдну допомоги Україні є чітким сигналом кремлю про продовження підтримки України.

Про президент Європейської ради Шарль Мішель написав в соцмережі X (Twitter).

"Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення критично важливого пакету допомоги Україні у 60 мільярдів доларів. Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу і Хартію ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", - йдеться в дописі. 

Також схвалення привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна заслуговує на всю можливу підтримку проти Росії. Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя", - заявила вона. 

Нарешті вчора Палата представників Конгресу США схвалила законопроект щодо військової допомоги Україні.

 

Євросоюзпакет допомоги США

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