ПОЛІТИКА НОВИНИПонад 400 мігрантів, які останніми тижнями розташовувалися на кордоні Білорусі з країнами ЄС, сьогодні сіли на спеціальний авіарейс для евакуації, який прямує до Іраку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірак евакуював з Білорусі понад 400 своїх громадян
Іракці складають значну частину з приблизно 4 000 мігрантів, які перебувають на кордоні Білорусі з країнами ЄС, намагаючись нелегально потрапити до Литви, Латвії та Польщі
Фото: Sky News
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News.
Близько 430 осіб, переважно іракських курдів, зареєструвалися на рейс, який мав вилетіти сьогодні вдень з Мінська, повідомило міністерство закордонних справ Іраку.
У міністерстві додали, що пасажири повинні були сісти на борт рейсу о 13:45 та вирушити до міста Ербіль в іракському Курдистані, а потім до Багдада.
Також було організовано автобуси для перевезення охочих повернутися до Іраку з Білорусі.
Іракці складають значну частину з приблизно 4 000 мігрантів, які перебувають на кордоні Білорусі з країнами ЄС, намагаючись нелегально потрапити до Литви, Латвії та Польщі.
Як повідомлялося, уряд Іраку у четвер організує рейс для евакуації своїх громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні.
Як повідомлялося, з серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тис. спробам нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.
Польща звинувачує Білорусь у навмисне створеному міграційному тиску на РП та ЄС. До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.
Турецька влада заборонила з 12 листопада приймати громадян Іраку, Сирії та Ємену, окрім дипломатичного персоналу, на пасажирські літаки з території країни до Мінська. Влада ОАЕ – з 14 листопада.
За інформацією Польщі, щотижня літаки Turkish Airlines, Белавіа та російського Аерофлоту здійснювали не менше ніж 40 авіарейсів зі Стамбула, Дамаска та Дубая до Мінська, перевозячи до 2 тис. пасажирів із країн Близького Сходу. Найбільше серед них – громадян Іраку.
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