Ірак евакуював з Білорусі понад 400 своїх громадян

Іракці складають значну частину з приблизно 4 000 мігрантів, які перебувають на кордоні Білорусі з країнами ЄС, намагаючись нелегально потрапити до Литви, Латвії та Польщі

Понад 400 мігрантів, які останніми тижнями розташовувалися на кордоні Білорусі з країнами ЄС, сьогодні сіли на спеціальний авіарейс для евакуації, який прямує до Іраку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News.

Близько 430 осіб, переважно іракських курдів, зареєструвалися на рейс, який мав вилетіти сьогодні вдень з Мінська, повідомило міністерство закордонних справ Іраку.

У міністерстві додали, що пасажири повинні були сісти на борт рейсу о 13:45 та вирушити до міста Ербіль в іракському Курдистані, а потім до Багдада.

Також було організовано автобуси для перевезення охочих повернутися до Іраку з Білорусі.

Іракці складають значну частину з приблизно 4 000 мігрантів, які перебувають на кордоні Білорусі з країнами ЄС, намагаючись нелегально потрапити до Литви, Латвії та Польщі.

Як повідомлялося, уряд Іраку у четвер організує рейс для евакуації своїх громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні.

Як повідомлялося, з серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тис. спробам нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.

Польща звинувачує Білорусь у навмисне створеному міграційному тиску на РП та ЄС. До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.

Турецька влада заборонила з 12 листопада приймати громадян Іраку, Сирії та Ємену, окрім дипломатичного персоналу, на пасажирські літаки з території країни до Мінська. Влада ОАЕ – з 14 листопада.

За інформацією Польщі, щотижня літаки Turkish Airlines, Белавіа та російського Аерофлоту здійснювали не менше ніж 40 авіарейсів зі Стамбула, Дамаска та Дубая до Мінська, перевозячи до 2 тис. пасажирів із країн Близького Сходу. Найбільше серед них – громадян Іраку.