Ірак планує відправити до Білорусі літак для евакуації мігрантів

На території Польщі може перебувати до 20 тисяч мігрантів, зокрема близько 5 тисяч безпосередньо біля лінії кордону

Уряд Іраку у четвер організує рейс для евакуації своїх громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на France24.

"Ірак здійснить перший рейс для тих, хто бажає добровільно повернутися з Білорусі 18 листопада", - заявив іракському телебаченню в ніч з неділі на понеділок офіційний представник міністерства закордонних справ Іраку Ахмед аль-Сахаф.

Він не уточнив, скільки людей зможе сісти на рейс Мінськ-Багдад, але сказав, що Ірак зареєстрував 571 громадянина, що застрягли на кордоні та заявили, що готові повернутися "добровільно".

На території Польщі може перебувати до 20 тисяч мігрантів, зокрема близько 5 тисяч безпосередньо біля лінії кордону.

Як повідомлялося, з серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тис. спробам нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.

Польща звинувачує Білорусь у навмисне створеному міграційному тиску на РП та ЄС.

8 листопада велика група мігрантів зробила спробу силового перетину кордону з Польщею.

До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білорусією діє надзвичайний стан.

Турецька влада заборонила з 12 листопада приймати громадян Іраку, Сирії та Ємену, окрім дипломатичного персоналу, на пасажирські літаки з території країни до Мінська. Влада ОАЕ - з 14 листопада.

За інформацією Польщі, щотижня літаки Turkish Airlines, Белавіа та російського Аерофлоту здійснювали не менше ніж 40 авіарейсів зі Стамбула, Дамаска та Дубая до Мінська, перевозячи до 2 тис. пасажирів із країн Близького Сходу. Найбільше серед них - громадян Іраку.

Нагадаємо, що польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону.