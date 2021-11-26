CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерству закордонних справ Іраку вдалося повернути додому понад 600 своїх співвітчизників, які намагалися незаконно потрапити до ЄС з території Білорусі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірак евакуював з Білорусі понад 600 мігрантів
Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів
Фото: Sky News
Як повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Сіньхуа, про це заявив речник МЗС Іраку Ахмед аль-Сахаф місцевим ЗМІ.
"Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів", - заявив аль Сахаф.
Зазначається, що більшість евакуйованих були жінками, дітьми та літніми людьми.
Раніше в уряді Іраку заявили, що мають на меті добровільно повернути з Білорусі усіх своїх мігрантів.
Нагадаємо: цього місяця Ірак припинив пряме авіаційне сполучення із Білоруссю, аби вберегти своїх громадян від торгівлі людьми. На білоруському кордоні досі перебувають тисячі мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу, а звідти - в Німеччину, де хочуть отримати притулок.
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26 11 2021 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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