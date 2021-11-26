Ірак евакуював з Білорусі понад 600 мігрантів

Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів

Міністерству закордонних справ Іраку вдалося повернути додому понад 600 своїх співвітчизників, які намагалися незаконно потрапити до ЄС з території Білорусі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Сіньхуа, про це заявив речник МЗС Іраку Ахмед аль-Сахаф місцевим ЗМІ.

"Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів", - заявив аль Сахаф.

Зазначається, що більшість евакуйованих були жінками, дітьми та літніми людьми.

Раніше в уряді Іраку заявили, що мають на меті добровільно повернути з Білорусі усіх своїх мігрантів.

Нагадаємо: цього місяця Ірак припинив пряме авіаційне сполучення із Білоруссю, аби вберегти своїх громадян від торгівлі людьми. На білоруському кордоні досі перебувають тисячі мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу, а звідти - в Німеччину, де хочуть отримати притулок.