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Ірак евакуював з Білорусі понад 600 мігрантів

Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів
Міністерству закордонних справ Іраку вдалося повернути додому понад 600 своїх співвітчизників, які намагалися незаконно потрапити до ЄС з території Білорусі.
Ірак евакуював з Білорусі понад 600 мігрантів Фото: Sky News
Як повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Сіньхуа, про це заявив речник МЗС Іраку Ахмед аль-Сахаф місцевим ЗМІ.
 
"Зусилля міністерства із добровільної евакуації мігрантів тривають і досі у співпраці з Іракськими авіалініями повернути з Мінська вдалося 617 мігрантів", - заявив аль Сахаф.  
 
Зазначається, що більшість евакуйованих були жінками, дітьми та літніми людьми.
 
Раніше в уряді Іраку заявили, що мають на меті добровільно повернути з Білорусі усіх своїх мігрантів.
 
Нагадаємо: цього місяця Ірак припинив пряме авіаційне сполучення із Білоруссю, аби вберегти своїх громадян від торгівлі людьми. На білоруському кордоні досі перебувають тисячі мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу, а звідти - в Німеччину, де хочуть отримати притулок.
 
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26 11 2021 13:54
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