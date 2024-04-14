Іран атакував Ізраїль 300 повітряними цілями, 99% з них збиті – Цахал

Ізраїльська армія оголосила, що збила майже всі повітрчні цілі, а їх було понад 300, якими атакував Іран.

Про це Армія оборони Ізраїлю написала в Telegram-каналі.

"Минулої ночі Іран ініціював напад на Ізраїль, запустивши понад 300 загроз різного типу. Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу ЦАХАЛу, а також сильну бойову коаліцію - які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені - це дуже важливе стратегічне досягнення", - заявив речник Цахалу і контр-адмірал Даніель Хагарі.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.

Тегеран запустив по Ізраїлю 185 дронів, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля-земля".