Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Іран допомагає росії будувати завод із виробництва безпілотників – розвідка США

10 червня 2023, 13:19
Іран допомагає росії будувати завод із виробництва безпілотників – розвідка США
Джерело: zn.ua
Завод може почати роботу на початку 2024 року.

Іран дає росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан - в особливій економічній зоні "Алабуга" 

"Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в росії, що приносить 59% сукупної виручки і 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ країни, що забезпечує 39% приватних інвестицій в російські ОЕЗ.

Про це свідчить висновок американської розвідки, який Білий дім опублікував разом із супутниковим знімком, зробленим у квітні 2023 року, передаєAssociated Press.

За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, Вашингтон припускає, що завод може почати роботу на початку 2024 року. А супутниковий знімок показує промислову територію, де його, імовірно, побудують.

Білий дім ще у грудні 2022 року заявляв, що москва і Тегеран планують створити конвеєр для виробництва безпілотників у росії. Зараз це вийшло за межі планів.

Також Джон Кірбі сказав, що Іран продовжує постачати російським окупантам ударні безпілотники. Їх доставляють через Каспійське море з Амірабада в Ірані до російської Махачкали.

Раніше повідомлялось, що Іран, ймовірно, постачає "Шахеди" та іншу допомогу росії через Каспійське море.

СШАІранбезпілотникивійна в Україні

Останні матеріали

Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється