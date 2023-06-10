Іран допомагає росії будувати завод із виробництва безпілотників – розвідка США

Завод може почати роботу на початку 2024 року.

Іран дає росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан - в особливій економічній зоні "Алабуга"

"Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в росії, що приносить 59% сукупної виручки і 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ країни, що забезпечує 39% приватних інвестицій в російські ОЕЗ.

Про це свідчить висновок американської розвідки, який Білий дім опублікував разом із супутниковим знімком, зробленим у квітні 2023 року, передаєAssociated Press.

За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, Вашингтон припускає, що завод може почати роботу на початку 2024 року. А супутниковий знімок показує промислову територію, де його, імовірно, побудують.

Білий дім ще у грудні 2022 року заявляв, що москва і Тегеран планують створити конвеєр для виробництва безпілотників у росії. Зараз це вийшло за межі планів.

Також Джон Кірбі сказав, що Іран продовжує постачати російським окупантам ударні безпілотники. Їх доставляють через Каспійське море з Амірабада в Ірані до російської Махачкали.

Раніше повідомлялось, що Іран, ймовірно, постачає "Шахеди" та іншу допомогу росії через Каспійське море.