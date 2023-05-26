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Іран ймовірно постачає "Шахеди" та іншу допомогу росії через Каспійське море – CNN

26 травня 2023, 13:26
Іран ймовірно постачає
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Каспійське море - один з основних шляхів постачання з Ірану до росії ударних безпілотників іранського виробництва та іншої підтримки, яку надає уряд Тегерану Москві.

Іран має прямий шлях для надсилання росії зброї – і західні держави мало що можуть зробити, аби зупинити ці поставки.

Про це пише CNN

Журналісти поспілкувалися з експертами, які відстежують рух вантажів і вони припускають, що саме цим шляхом може рухатися значна частка "Шахедів", боєприпасів до мінометів та іншої зброї, яку росія купує в Ірану для війни проти України. 

Дані про рух вантажних суден засвідчують, що кораблі на Каспії все частіше вимикають транспондери - автоматичну ідентифікаційну систему, яку прийнято тримати ввімкненою, а це дає підстави припускати, що вони мають причини для таємності. 

Дані Lloyd’s List Intelligence демонструють, що з вересня у Каспійському морі суттєво зросла кількість суден, які приховують дані про свій рух. 

В основному це кораблі під російськими та іранськими прапорами і серед них чимало суден, які за своїми технічними характеристиками придатні для перевезення вантажів військового призначення.

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