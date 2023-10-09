Іран допомагав ХАМАСу спланувати напад на Ізраїль – The Wall Street Journal
"Добро" Іран остаточно дав минулого понеділка в Бейруті.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених членів ХАМАС і Хезболли.
"Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряні, наземні та морські вторгнення — найзначніший прорив кордонів Ізраїлю з часів війни Судного дня 1973 року", - пише видання.
Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, у тому числі ХАМАС, який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.
Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.