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Іран готовий підписати ядерну угоду зі США в обмін на скасування санкцій

15 травня 2025, 10:12
Іран готовий підписати ядерну угоду зі США в обмін на скасування санкцій
Фото: DW
Заяви з'явилась через кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану "оливкову гілку".

Тегеран може підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.

Про це інформує телеканал NBC News, посилаючись на головного радника верховного лідера Ірану Алі Шамхані. 

Радник сказав, що Іран ніколи не створюватиме ядерну зброю, а такоє позбутися запасів високозбагаченого урану, який можна використовувати як зброю, погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання. 

Також Тегеран дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій проти Ірану.

"Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як вони кажуть, то, безумовно, у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до покращення ситуації найближчим часом", - сказав Шамхані. 

Він дав інтерв’ю телеканалу тільки через кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану "оливкову гілку" разом із погрозами економічних санкцій, якщо Іран не погодиться на угоду про обмеження ядерної програми країни.

Шамхані висловив розчарування тоном Трампа та постійними погрозами.

"Він говорить про оливкову гілку, якої ми не бачили. Це все колючий дріт", – сказав він.

Нагадаємо, що днями США все ж запровадили нові санкції проти Ірану.

 

СШАядерна зброяІран

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