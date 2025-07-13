Іран готовий застосувати проти Ізраїлю ядерну зброю – Нетаньяху

Це стало відомо з опублікованого у суботу відео.

Тегеран готовий застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, передає The Jerusalem Post.

Прем’єр -міністр сказав, що Корпус вартових Ісламської революції "поспішив перетворити збагачений уран на зброю після падіння "Хезболли" та розпаду країн осі".

"Ми це бачили. Ми сказали, що протягом року вони матимуть ядерну бомбу і застосують її. На відміну від інших ядерних держав, вони справді її застосують і знищать нас", - додав Нетаньяху.

Видання зазнчає, що стратегічний радник спікера парламенту Ірану Мехді Мохаммаді опублікував у суботу у своїй історії в Instagram відео, на якому видно дві грибоподібні хмари та радіоактивні опади, які розповсюджуються по всьому Ізраїлю.

Раніше Іран оголосив про плани співпрацювати з МАГАТЕ.