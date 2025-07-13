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Іран оголосив про плани співпрацювати з МАГАТЕ

13 липня 2025, 12:03
Іран оголосив про плани співпрацювати з МАГАТЕ
Фото: dpa
Проте це має ухвалити Вища рада національної безпеки.

Іран планує співпрацювати із Міжнародним агентством з атомної енергії, попри обмеження, накладені іранським парламентом.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє Reuters.

Новий закон був ухвалений в Ірані після бомбардувань Ізраїлю та США минулого місяця і передбачає, що інспекція іранських ядерних об’єктів МАГАТЕ має бути схвалена Вищою радою національної безпеки - вищим органом безпеки країни.

Іранський глава МЗС сказав, що хоча співпраця Ірану з агентством не припинилася, вона набуде нової форми і керуватиметься через Вищу раду нацбезпеки.

"Запити МАГАТЕ щодо продовження моніторингу в Ірані будуть…розглядатися Радою у кожному конкретному випадку з урахуванням питань безпеки", – зазанчив Арагчі.

За його словами, Іран не погодиться на будь-яку ядерну угоду, яка не дозволить йому збагачувати уран. Тегеран погодиться лише на переговори, що обмежуються його ядерною програмою і не охоплюють оборонні питання, такі як його ракети, додав він.

"Для нас наближення інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів має як аспект безпеки…так і безпеку самих інспекторів – це питання, яке необхідно вивчити", – додов міністр. 

Він розказав, що ризик поширення радіоактивних матеріалів та вибуху залишків боєприпасів на об’єктах є серйозним.

Також раніше путін закликав Іран відмовитися від збагачення урану.

 

ІранМАГАТЕ

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