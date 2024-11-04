Іран готується атакувати Ізраїль потужними боєголовками – WSJ

Тегеран вже попередив Каїр про "жорстоку та комплексну" відповідь Ізраїлю.

Іран готується провести комплексну атаку на Ізраїль з використанням більш потужних боєголовок та "іншої зброї", яку не застосовував під час двох попередніх обстрілів.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

За словами єгипетського чиновника, Тегеран приватно попередив Каїр про "жорстоку та комплексну" відповідь Ізраїлю у зв'язку з атакою на Іран 26 жовтня.

"Наші військові втратили людей, тож їм потрібно реагувати", - пояснював іранський посадовець.

Іран для цієї атаки може використати територію Іраку, аби ударити по ізраїльських військових об'єктах. Іранські та арабські посадовці вказують, що Тегеран не планує обмежуватися ракетами та дронами, а використає більш потужні боєголовки.

При цьому сама атака відбудеться вже після завтрашніх виборів у США, однак до інавгурації нового президента у січні, оскільки Іран не хоче впливати на вибори в США.

Видання пише, що за даними американських спецслужб, Іран вважає кращим для себе президентом США Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.

Днями США заявили, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран знову атакує.