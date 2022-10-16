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Іран готується передати росії бойові ракети – Washington Post

Іран таємно готується збільшити постачання важкої зброї до росії: окрім ударних безпілотників, вперше планується надати росіянам бойові ракети класу «земля-земля» іранського виробництва
Іран готується передати росії бойові ракети – Washington Post Фото: DW

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на представників оборонного сектору США та союзників. 

Цими поставками планують компенсувати стрімке виснаження російських запасів зброї, яке, за оцінками західної розвідки, останніми днями прискорилося. 

Ознакою розширення ролі Ірану як військового постачальника росії стало те, що 18 вересня Тегеран направив до москви офіційних осіб для узгодження умов постачання додаткової зброї, включаючи два типи іранських ракет класу "земля-земля".

За даними розвідки, іранська збройова промисловість готує першу партію балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar, здатних вражати цілі на відстані 300 та 700 км відповідно.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану заперечує будь-які поставки зброї до росії для війни в Україні. Як заявив у суботу президент України Володимир Зеленський, москва використовувала надані Іраном безпілотники для нападу на українські регіони, зокрема, протягом цього тижня.

За інформацією Інституту дослідження війни, є ймовірність того, що росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників "Араш-2".

У зв’язку із постачанням агресору важкого озброєння Іран може потрапити під чергові санкції ЄС: це питання європейські міністри закордонних справ планують обговорити 17 жовтня. 

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16 10 2022 18:35
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