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Іран готується відхилити пропозиції США про "ядерну угоду"

02 червня 2025, 19:56
Іран готується відхилити пропозиції США про
Фото: з вільних джерел
Ймовірно вона буде розцінена як відхилення пропозиції США.

Тегеран готує відповідь після пропозиції США щодо угоди про іранську ядерну програму, але вона буде негативною і може стати кроком назад у переговорах сторін.

Про це інформує агенція Reuters.

Джерело повідомило, що Іран "готує негативну відповідь на пропозицію США, яка може бути розцінена як відхилення пропозиції США".

Видання зазначає, що керівництво Ірану на чолі з верховним лідером Алі Хаменеї оцінило пропозицію США як "абсолютно односторонню" і таку, що не може відповідати інтересам Тегерана.

Тому уряд Ірану вважає цю пропозицію "неприйнятною" та односторонньою спробою нав'язати Тегерану "невигідну угоду" через надмірні вимоги, додав співрозмовник Reuters.

"У цій пропозиції позиція США щодо збагачення урану на іранській території залишається незмінною, і немає чіткого пояснення щодо скасування санкцій", – сказало поінформоване джерело. 

Також Іран нарікнув, що США не пояснили, як послаблюватимуть санкції після переговорів.

 

СШАІранядерна угода

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