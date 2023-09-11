Іран хоче передати росії ракети малої і великої дальності – ізраїльська розвідка

Іран планує передати росії ракети малої та великої дальності разом з БПЛА, які Тегеран продав москві.

Про це інформує The Times of Israel.

Директор ізраїльської розвідки "Моссад" Давід Барнеа розказав, що попередні спроби Ірану передати росії ракети на тлі війни були зірвані.

"У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасна зброя, яка безумовно поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", - заявив голова Моссаду.