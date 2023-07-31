Іран і білорусь уклали угоду про військову співпрацю

Хренін і Реза Аштіані також обговорили повномасштабну війну в Україні.

Міністри оборони білорусі та Ірану Віктор Хренін і Мохаммад Реза Аштіані в понеділок під час зустрічі в Тегерані підписали угоду про військове співробітництво та план його реалізації на 2023 рік.

Про це повідомила пресслужба білоруського Міноборони.

Під час візиту Хреніна до столиці Ірану сторони, йдеться в повідомленні, "обмінялися думками з актуальних питань міжнародного порядку денного, а також обговорили питання стану та перспектив розвитку взаємодії у військовій сфері".

Хренін і Реза Аштіані також обговорили повномасштабну війну в Україні. Представник Тегерану заявив про підтримку "дипломатичних зусиль" і водночас "висловив занепокоєння" розширенням НАТО без "урахування інтересів інших країн регіону".

Зазначимо, що ще з минулого року Центр національного спротиву при Міноборони України повідомляв про присутність іранських інструкторів у білорусі.

У травні, за даними білоруського підпілля, робоча група іранських інженерів відвідала Гомельський радіозавод і нібито обговорювала можливість "системного налагодження виробництва безпілотників-камікадзе".

Раніше повідомлялось, що військове партнерство між москвою і Тегераном продовжує зростати.