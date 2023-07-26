росія та Іран посилюють військове партнерство – Держдеп

Військове партнерство між москвою і Тегераном продовжує зростати.

Іран залишається головним партнером рф у війні з Україною.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.

"Іран залишається головною військовою опорою РФ. Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників", - сказав він.

Пател заявив, що іранські дрони застосовуються росіянами для ударів по Києву та інших мирних містах щоби тероризувати українське населення.

"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", - додав Пател.