росія та Іран посилюють військове партнерство – Держдеп
Іран залишається головним партнером рф у війні з Україною.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.
"Іран залишається головною військовою опорою РФ. Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників", - сказав він.
Пател заявив, що іранські дрони застосовуються росіянами для ударів по Києву та інших мирних містах щоби тероризувати українське населення.
"Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", - додав Пател.Вчора США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.