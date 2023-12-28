Іран і росія домовилися відмовитися від долара, торгувати національними валютами

Іранський центробанк заявляє, що між країнами створена необхідна банківська інфраструктура

Іран і росія уклали угоду про торгівлю в своїх національних валютах замість долара США. Угода була укладена під час зустрічі керівників центральних банків двох країн в росії.

Про це повідомило іранське державне інформагентство IRNA 27 грудня з посиланням на інформацію Центрального банку Ірану.

"Такі платформи, як системи обміну повідомленнями, що не належать до SWIFT, і встановлення двосторонніх брокерських відносин з використанням національних валют [російського рубля та іранського ріала], тепер використовуються банками і підприємствами Ірану і росії", – йдеться у повідомленні.

Іран стає все більш важливим для кремля після того, як західні санкції через конфлікт москви в Україні обмежили зовнішньоторговельні шляхи росії і змусили її шукати ринки збуту за межами Європи.

Раніше повідомлялось, що Іран збільшує виробництво високозбагаченого уран, який потрібен для виробництва ядерної зброї.