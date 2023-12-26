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Іран збільшує виробництво високозбагаченого урану – МАГАТЕ

26 грудня 2023, 21:35
Іран збільшує виробництво високозбагаченого урану – МАГАТЕ
Фото: з вільних джерел
Країна збільшує виробництво високозбагаченого уран, який потрібен для виробництва ядерної зброї.

Про це пише агенство Reuters.

"В Ірану вже достатньо урану з чистотою 60%, щоб мати можливість виробити три ядерні бомби у разі подальшого збагачення цього урану до 90%", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Інформація про збагачення урану була перевірена під час візитів МАГАТЕ до Ірану 19 та 24 грудня. 

Для створення ядерної бомби необхідне збагачення урану щонайменше на 80%.

"Іран нарощує виробництво урану на майданчиках у Натанзі та Фордо. З кінця листопада там вироблено близько дев'яти кілограмів урану, збагаченого до 60%, хоча досі було приблизно три кілограми на місяць", - додав Гроссі. 

Рада керуючих МАГАТЕ рік тому ухвалила резолюцію, в якій зобов'язала Іран піти назустріч в розслідуванні щодо слідів урану, знайдених на трьох незадекларованих об'єктах. 

З тих часів, МАГАТЕ зменшило список об'єктів до двох.

Ще в серпні ми повідомляли, що Іран наблизився до випробування ядерної зброї.

 

ІранУран

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