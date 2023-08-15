Іран наблизився до випробування ядерної зброї – The Jerusalem Post

Іран пробує придбати технології, які потрібні для військової атомної програми, щоб випробувати ядерний заряд.

Про це пише The Jerusalem Post, посилаючись на дані розвідувальних служб Нідерландів, Швеції, Німеччини і Данії.

"Іран займається промисловим шпигунством, насамперед у сфері шведських високих технологій і продукції, які можна використовувати в програмі розробки атомної зброї", - заявляє служба безпеки Швеції.

Разом з тим данська національна служба розвідки і безпеки заявляє, що Іран намагався купувати данські розробки і технології, які можуть використовуватися в програмах виробництва озброєнь. Це, зокрема, відбувалося й через треті країни.

В федеральному управлінні із захисту конституції Німеччини теж виявили велику кількість свідчень, які вказують на те, що в 2022 році Іран намагався здійснити закупівлі, пов'язані з ядерною програмою.

Згідно з заявами нідерландських спецслужб, все йде до можливого першого ядерного випробування в Ірані.

"Повідомлення європейських розвідслужб вказують на таємні спроби Ірану скоротити час до моменту отримання ядерної зброї шляхом незаконного придбання обладнання та розробок із різних європейських країн. У цих повідомленнях міститься лише частина інформації про зусилля, яких докладає Іран у Європі", - сказав ізраїльський генерал Йоссі Купервассер.

Іран і далі продовжує нарощувати запаси урану, збагаченого до 20% і 60%. Потім цей уран за допомогою центрифуг можна збагатити до 90%, необхідних для атомної зброї.