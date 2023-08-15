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Іран наблизився до випробування ядерної зброї – The Jerusalem Post

15 серпня 2023, 16:49
Іран наблизився до випробування ядерної зброї – The Jerusalem Post
Фото: DW
Іран пробує придбати технології, які потрібні для військової атомної програми, щоб випробувати ядерний заряд.

Про це пише The Jerusalem Post, посилаючись на дані розвідувальних служб Нідерландів, Швеції, Німеччини і Данії.

"Іран займається промисловим шпигунством, насамперед у сфері шведських високих технологій і продукції, які можна використовувати в програмі розробки атомної зброї", - заявляє служба безпеки Швеції. 

Разом з тим данська національна служба розвідки і безпеки заявляє, що Іран намагався купувати данські розробки і технології, які можуть використовуватися в програмах виробництва озброєнь. Це, зокрема, відбувалося й через треті країни.

В федеральному управлінні із захисту конституції Німеччини теж виявили велику кількість свідчень, які вказують на те, що в 2022 році Іран намагався здійснити закупівлі, пов'язані з ядерною програмою.

Згідно з заявами нідерландських спецслужб, все йде до можливого першого ядерного випробування в Ірані. 

"Повідомлення європейських розвідслужб вказують на таємні спроби Ірану скоротити час до моменту отримання ядерної зброї шляхом незаконного придбання обладнання та розробок із різних європейських країн. У цих повідомленнях міститься лише частина інформації про зусилля, яких докладає Іран у Європі", - сказав ізраїльський генерал Йоссі Купервассер.

Іран і далі продовжує нарощувати запаси урану, збагаченого до 20% і 60%. Потім цей уран за допомогою центрифуг можна збагатити до 90%, необхідних для атомної зброї.

Нагадаємо, що на початку червня стало відомо, що Іран збільшує запаси високозбагаченого урану.

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