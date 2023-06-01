Іран збільшує запаси високозбагаченого урану

Тегеран продовжує ядерну роботу, водночас надаючи атомному агентству ООН більший нагляд за програмою.

З лютого 2023 року запаси високозбагаченого урану в Ірані зросли більш ніж на чверть, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Цей факт викликає занепокоєння щодо швидкості, з якою Тегеран накопичує запаси на 60% збагаченого урану, який можна швидко перетворити на матеріал для ядерної зброї.

Про це пише The Wall Street Journal.

Представники США заявили, що Ірану може знадобитися всього 12 днів, щоб мати достатньо палива для бомби .

Ісламська Республіка кілька років тому зробила перші кроки для посилення нагляду Агентства ООН з атомної енергетики за її ядерною діяльністю. Рішення Ірану надати агентству більший нагляд за певними аспектами його ядерної роботи та розглянути деякі конкретні питання, які виникали у МАГАТЕ щодо діяльності Ірану, свідчить про те, що простір для дипломатичного вирішення ядерної діяльності Ірану залишається відкритим.

Конфіденційні звіти МАГАТЕ, розіслані державам-членам у середу, з’явилися після того, як спроби адміністрації Байдена відновити ядерну угоду 2015 року провалилися. Ця угода встановила жорсткі, але тимчасові обмеження на ядерну діяльність Ірану. У 2018 році адміністрація Трампа вивела США з угоди,стверджуючи, що це не завадить Ірану придбати ядерну зброю.

Представники США продовжують наполягати на тому, що шукають дипломатичний шлях, щоб уникнути конфлікту через ядерну діяльність Ірану. Вашингтон досі вивчає низку варіантів, щоб запобігти розробці Тегераном ядерної зброї, заявили офіційні особи США.

Іран стверджує, що ніколи не прагнув створити ядерну зброю і що його ядерна діяльність спрямована виключно на мирні цілі. Однак після того, як США вийшли з ядерної угоди, вони значно розширили цю діяльність. Зараз це єдина країна без ядерної зброї, яка виробляє високозбагачений на 60% матеріал.

В одному з двох надісланих державам-членам звітів МАГАТЕ повідомило, що станом на 13 травня Тегеран накопичив 114 кг високозбагаченого урану, що на 27% більше за попередні три місяці. Цього достатньо, щоб зарядити щонайменше дві ядерні бомби.

Іран також має близько двох метричних тонн низькозбагаченого урану, зокрема і 470 кг на 20% збагаченого урану, який можна перетворити на високозбагачений за кілька тижнів, кажуть експерти.

Представники США заявили, що не мають доказів того, що Іран працює над створенням ядерної зброї. Проте, виступаючи перед Конгресом у березні, генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, сказав, що в разі ухвалення відповідного рішення Іран може розмістити таку зброю за кілька місяців.

Оскільки ізраїльські офіційні особи попереджають, що вони можуть вдатися до військових дій проти Ірану, якщо той вироблятиме збагачений на 90% збройовий матеріал, офіційні особи США та Європи розглядають способи запобігання ядерній кризі, включаючи певне заморожування ядерної програми Ірану в обмін на незначне послаблення санкцій.

Іран, у свою чергу, заявив, що переконати його згорнути ядерну діяльність здатне лише повне повернення до ядерної угоди 2015 року та широке скасування санкцій США.

Звіти МАГАТЕ показали, що Іран дещо розширив співпрацю з агентством, що є важливим кроком для відновлення ядерної дипломатії. Переговори щодо відновлення ядерної угоди 2015 року зірвалися минулого літа, коли Іран зажадав від агентства закрити розслідування щодо знайдених на його території незадекларованих ядерних матеріалів.

МАГАТЕ в середу повідомило, що Іран погодився встановити камери на об’єкті в Ісфахані в Ірані, який виготовляє деталі для центрифуг — машин, які обертають уран вищої чистоти. У червні Іран видалив більшість камер і обладнання агенцій з сайтів, які допомагали стежити за іранською програмою збагачення.

Агентство також повідомило, що Іран вперше дозволив інспекторам встановити пристрій для моніторингу рівня збагачення на Фордо, іранському підземному укріпленому місці збагачення.

Цей крок стався після того, як у січні Іран на Фордо виготовив паливо, майже збройового класу, назвавши цей інцидент «випадковістю».

МАГАТЕ заявило, що Іран надав агентству додаткову інформацію про інцидент, і у нього немає додаткових питань. Водночас, в агентстві не повідомили, чи вважають, що виробництво Іраном збагаченого на 83,7% матеріалу було дійсно "випадковим".

Агентство також повідомило, що прибирає на полицю один з трьох файлів щодо знайдених в Ірані незадекларованих ядерних матеріалів, оскільки Тегеран надав пояснення щодо наявності збідненого урану на нині зруйнованому полігоні Маріван у гірському регіоні центрального Ірану, хоча не підтвердило правдивість цих даних.