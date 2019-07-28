Іран має намір відновити роботу ядерного реактора
Салехі нагадав "ворогам Ірану", що у країни є необхідна інфраструктура для виробництва атомної енергії, але зазначив, що мова не йде про ядерну зброю, повідомляє РБК з посиланням на агентство ISNA.
Reuters зазначає, що реактор в Араку може виробляти плутоній, який використовується в ядерних боєголовках.
Нагадаємо, загострення відносин між США і Іраном сталося після виходу США з ядерної угоди (СВПД), поновленням антиіранських санкцій, пов'язаних з поставками нафти.
На початку липня Тегеран оголосив, що доведе рівень збагачення урану вище за максимум, який передбачає угода. Крім того, країна пригрозила відмовлятися від виконання частини зобов'язань по СВПД кожні 60 днів.
Президент країни Хасан Рухані також попереджав про плани налаштувати реактор в Араку для можливого виробництва плутонію. Президент США Дональд Трамп відреагував на дії Ірану фразою "недобре".
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