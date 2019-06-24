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США запровадили розширені санкції проти Ірану

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном або з будь-якою іншою країною. Але я можу сказати, що ми не можемо дозволити Ірану отримати ядерну зброю"
Дональд Трамп видав указ про введення розширених санкцій проти Ірану, які обмежують доступ Тегерана до міжнародної фінансової системи, а також можливості для розвитку ядерної програми та проведення підривної діяльності в регіоні.
США запровадили розширені санкції проти Ірану Фото: AFP

Глава Білого дому підписав відповідне розпорядження в Овальному офісі в понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном або з будь-якою іншою країною. Але я можу сказати, що ми не можемо дозволити Ірану отримати ядерну зброю", - заявив американський президент.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку виступив на прес-конференції у Білому домі. Він заявив, що нові обмеження введені, в тому числі, через останню агресію з боку Ірану, яка загрожує інтересам США та союзників у регіоні.

"Разом з існуючими обмеженнями, ми запровадили додаткові санкції, спрямовані проти оточення верховного керівництва (Ірану), які блокують буквально мільярди доларів активів", - зауважив глава американського Мінфіну.

Крім того, за словами міністра фінансів, США запровадили "конкретні кроки" проти осіб, причетних до останнього розвитку подій, пов'язаного з нападом на танкери в Ормузькій затоці, а також з ураженням американського безпілотника в міжнародному авіапросторі.

Нагадаємо, що раніше Президент США Дональд Трамп направив владі Ірану повідомлення з попередженням про "неминучу атаку" США.

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24 06 2019 20:38
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