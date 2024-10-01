Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іран може атакувати Ізраїль балістичними ракетами – ЗМІ

01 жовтня 2024, 18:10
Іран може атакувати Ізраїль балістичними ракетами – ЗМІ
Amir Cohen/Reuters
У такий спосіб Тегеран планує помститися Ізраїлю за смерті лідерів підтримуваних Іраном угруповань.

Речник Цахал Даніель Хагарі заявив, що США попередили Ізраїль про намір Ірану запустити ракети по країні. Однак наразі жодних повітряних загроз для Ізраїлю немає.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Наші системи ППО повністю готові, а літаки патрулюють небо. Ми з нашими партнерами зі США перебуваємо в максимальній готовності в наступі й обороні та разом стежимо за розвитком подій в Ірані. Атака Ірану на Ізраїль матиме наслідки", — сказав Хагарі.

До цього американський чиновник з Білого дому, який забажав залишитися неназваним, сказав, що Іран планує "найближчим часом" атакувати Ізраїль балістичними ракетами, а Штати "активно підтримують оборонні приготування, щоб захистити Ізраїль від цієї атаки".

У такий спосіб Тегеран планує помститися Ізраїлю за смерті лідерів підтримуваних Іраном угруповань, як-от "Хезболла" й Хамас.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, війська Ізраїлю увійшли на територію Лівану в рамках операції проти "Хезболли".

Така атака націлена на об'єкти інфраструктури терористів, які знаходяться в південній частині Лівану та загрожують Ізраїлю.

ІзраїльвійнаІранракети

Останні матеріали

Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 16:17
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Cуспільство
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 09:58
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється