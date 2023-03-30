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Іран може збільшити постачання росії зброї

30 березня 2023, 09:25
Іран може збільшити постачання росії зброї
Фото: Google
Аналітики Інституту вважають, що Іран намагається зміцнити двосторонні відносини безпеки з росією.

Іран та рф могли домовитися про своєрідний обмін дронів-камікадзе на літаки Су-35.

Про це заявили фахівці Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Аналітики прокоментували таким чином візит міністра закордонних справ Ірану Аміра Абдоллахіяна до москви та його зустріч із главою мзс рф сергієм лавровим.

"Абдоллахіян та лавров, ймовірно, ймовірно, обговорили продовження зусиль рф щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершення угоди щодо надання росією Ірану штурмовиків Су-35", - зазначає ISW.

Аналітики також звертають увагу на повідомлення українського Центру національного опору, згідно з яким іранська влада планує надати приватній військовій компанії "вагнер" дрони Shahed-131, а найманці пвк почали тренуватися оперувати цими дронами.

Проте Інститут не має підтверджень, що "вагнерівці" вже застосували іранські дрони в Україні.

ISW вже зазначав раніше, що росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і деякі іранські співробітники, ймовірно, перебувають в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську інфраструктуру.

"Імовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні відносини безпеки з росією, в яких обидва будуть більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить постачання зброї росії для досягнення цієї мети", - резюмували аналітики Інституту.

Раніше в Інституті вивчення війни розказали, що підштовхне росію до переговорів.

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