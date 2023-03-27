В ISW розказали, що підштовхне росію до переговорів
На думку аналітиків ISW, якщо Україна здійснить серію успішних контрнаступів на фронті, то це підштовхне путіна розпочати переговори на умовах України
Про це йдеться в звіті ISW.
Українські військові мають показати, що вони можуть змінити перебіг бойових дій, вважають в Інституті вивчення війни.
"ЗСУ повинні завдати армії рф такої шкоди, що путіну та найближчому оточенню стане ясно, що війська рф не можуть сподіватися покращити результат війни, продовжуючи бойові дії", - розказали в ISW.
І наголосили, що перемоги мають бути суттєвими.
"Численні великі перемоги України на оперативному рівні необхідні для створення перспективи врегулювання війни шляхом переговорів або примусу путіна до припинення бойових дій", - йдеться у звіті.
Зранку в ISW заявили, що путін думає, що все ще може перемогти Україну.