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В ISW розказали, що підштовхне росію до переговорів

27 березня 2023, 11:37
В ISW розказали, що підштовхне росію до переговорів
російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і досягли незначних успіхів у Мар'їнці.

На думку аналітиків ISW, якщо Україна здійснить серію успішних контрнаступів на фронті, то це підштовхне путіна розпочати переговори на умовах України

Про це йдеться в звіті ISW.

Українські військові мають показати, що вони можуть змінити перебіг бойових дій, вважають в Інституті вивчення війни. 

"ЗСУ повинні завдати армії рф такої шкоди, що путіну та найближчому оточенню стане ясно, що війська рф не можуть сподіватися покращити результат війни, продовжуючи бойові дії", - розказали в ISW.

І наголосили, що перемоги мають бути суттєвими.

"Численні великі перемоги України на оперативному рівні необхідні для створення перспективи врегулювання війни шляхом переговорів або примусу путіна до припинення бойових дій", - йдеться у звіті.

Зранку в ISW заявили, що путін думає, що все ще може перемогти Україну.

війнаПутінпереговориISW

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