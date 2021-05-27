Іран на 4 місяці забороняє майнінг криптовалют через дефіцит електроенергії
За словами президента Ірану Хасана Роухані, основною причиною відключень є посуха, яка вплинула на виробництво гідроенергії, повідомляє "Економічна правда".
При цьому він підкреслив, що майнінг криптовалют, 85% з яких є неліцензійними, щодня забирає з мережі більше 2 ГВт.
За оцінками, 4,5% усього видобутку біткоїнів відбувається в Ірані.
Як зазначає аналітична компанія Elliptic, це дозволяє країні обійти санкції і генерувати криптоактиви вартістю в сотні мільйонів доларів, які можна використовувати для закупівлі імпортних товарів.
"Банки Ірану стали "відрізаними" від світової фінансової системи, а експорт нафти різко впав, позбавивши країну основного джерела твердої валюти, у результаті санкцій, відновлених США у 2018 році тодішнім президентом Трампом", - пише видання.
Компанія Elliptic заявляла, що іранська влада офіційно визнала видобуток криптовалют у 2019 році, а пізніше встановила режим ліцензування, який вимагав від майнерів ідентифікації себе, оплати вищого тарифу за електроенергію та продажу видобутих біткоїнів Центральному банку Ірану.
"Національна електроенергетична компанія заявила в суботу, що ліцензовані об'єкти видобутку криптовалют вже добровільно припинили свою діяльність, щоб полегшити тягар", - йдеться у повідомленні.
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