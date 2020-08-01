Іран не передаватиме компанії Boeing чорні скриньки українського літака

Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана

Управління цивільної авіації Ірану не передаватиме компанії Boeing чорні скриньки пасажирського літака Boeing-737-800 української компанії «Міжнародні авіалінії України», що розбився в Ірані.

Про це повідомляють Reuters та The Jerusalem Post, передає "Громадське".

Так, один з іранських чиновників заявив в ефірі іранського державного телебачення, що на місці катастрофи знайшли два бортових самописці — вони пошкоджені, але іранські спеціалісти вважають, що з них можна отримати інформацію.

Як зазначає Reuters, за міжнародними правилами саме Іран відповідальний за розслідування цієї авіакатастрофи.

Нагадаємо, що у зв'язку з катастрофою літака, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» призупинила виконання рейсів в Тегеран на невизначений термін.