Іран не визнає анексію українських територій рф
Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA.
Відповідаючи на питання про позицію Ірану щодо анексії чотирьох українських областей росією, Канані сказав, що Тегеран "наголошує на необхідності повної поваги до принципу суверенітету й територіальної цілісності всіх держав як до засадничої норми міжнародного права та повагу до принципів і цілей Статуту ООН".
Також офіційний представник іранського МЗС підтримав "будь-які зусилля з мирного врегулювання конфлікту в Україні" та закликав "уникати будь-яких провокаційних дій, які могли б порушити перебіг миру, стабільності та спокою".
В українсько-російській війні Іран, як вважається, перебуває на боці росії, надаючи їй політичну та військову підтримку.
У серпні стало відомо, що росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.
Після цього українські військові не раз збивали іранські безпілотники, які здійснюють атаки на південні міста.
Раніше повідомлялось, що Повітряні сили ЗСУ підтверджують застосування росією іранських дронів.
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