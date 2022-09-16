Повітряні сили ЗСУ підтверджують застосування росією іранських дронів

Повітряні сили ЗСУ підтверджують застосування російською армією в Україні іранських безпілотників Shahed 136 та інших модифікацій.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Російська армія отримує і вже використовує іранські безпілотники. Ми бачили вже збитий один БПЛА - це "Shahed 136". Це баражуючий боєприпас, фактично дрон-камікадзе. Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна і для збиття саме таких цілей потрібні ще додаткові системи. Крім того, потрібно знову ж таки пильність наших воїнів", - розповів Ігнат.

Він зауважив, що це нова зброя у росії, в якій вона відчуває велику потребу. На думку Ігната, ворог найімовірніше використовуватиме й інші модифікації іранських дронів у війні з Україною, тож необхідно бути до цього готовими.

"Це нові виклики, і буде адекватне реагування і нові прийоми протидії їм", - запевнив Ігнат.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ сподівається, що у відповідь на поставки такої зброї з боку Ірану та інших авторитарних країн, демократичний світ відповість новими зразками зброї для України.

Довідково

Баражуючий боєприпас Shahed 136 – це не високоточна зброя. Імовірно, його ефективна дальність польоту становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кілограмів. Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км/год.

БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому ударний дрон можна почути завчасно. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити за допомогою радару.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили іранський дрон, який закупила росія.