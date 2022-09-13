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ЗСУ вперше збили іранський дрон, який закупила рф - СтратКом ЗСУ

Ольга
Матарикіна
Це сталося поблизу Куп'янська
ЗСУ вперше збили іранський дрон, який закупила рф - СтратКом ЗСУ Фото: СтратКом ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили іранський дрон, який закупила Росія в Ірану.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram

"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні сили вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136", додали у відомстві.

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13 09 2022 12:13
ТЕГИ: Іран, РФ, ЗСУ, Дрон
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