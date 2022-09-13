НОВИНИЦе сталося поблизу Куп'янська
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ЗСУ вперше збили іранський дрон, який закупила рф - СтратКом ЗСУ
Фото: СтратКом ЗСУ
Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили іранський дрон, який закупила Росія в Ірану.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram
"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні сили вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться у повідомленні.
Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136", додали у відомстві.
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13 09 2022 12:13 МЕДІА
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