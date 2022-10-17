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Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців – Подоляк
Фото: з вільного доступу
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Тwitter.
"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - зазначив Подоляк.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану.
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17 10 2022 16:45 МЕДІА
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