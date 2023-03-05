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ПОЛІТИКА

Іран перед засіданням Ради директорів МАГАТЕ пообіцяв співпрацювати з Агентством – ЗМІ

05 березня 2023, 09:17
Іран перед засіданням Ради директорів МАГАТЕ пообіцяв співпрацювати з Агентством – ЗМІ
Фото: reuters.com
Іран обіцяє дозволити повторно встановити додаткове обладнання для моніторингу, яке встановили в рамках ядерної угоди 2015 року, але вилучили минулого року.

Іран надав широкі запевнення ядерному наглядовому органу ООН, що він нарешті допоможе в довгостроковому розслідуванні щодо часток урану, знайдених на незаявлених об’єктах, і навіть перевстановить вилучене обладнання для моніторингу МАГАТЕ. 

Про це повідомляє Reuters. Також про новий виток співпраці йдеться на сайті цього міжнародного моніторингового органу. 

Сторони оприлюднили спільну заяву про повернення голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з поїздки до Тегерана всього за два дні до щоквартального засідання Ради керуючих агентства з 35 країн.

У заяві мало деталей, але є ймовірність помітного покращення відносин між сторонами. Проте Іран давав подібні обіцянки й раніше, але вони дали мало або нічого.

"Іран висловив свою готовність... надати додаткову інформацію та доступ для вирішення невирішених проблем із гарантіями", – йдеться у спільній заяві. У конфіденційній доповіді МАГАТЕ державам-членам, з якою ознайомилося Reuters, говориться, що Гроссі "з нетерпінням чекає на ... швидке та повне виконання Спільної заяви".

В агентстві з ядерної енергетики очікують, що  Іран надасть доступ до інформації, місць і людей, сказав Гроссі на прес-конференції у Віденському аеропорту відразу після приземлення, припускаючи значне покращення після років напруження.

Колективний Захід і боротьбі з ядерною програмою Ірану намагається протистояти його зазіханням на домінування на Близькому Сході. 

Іран також дозволить повторно встановити додаткове обладнання для моніторингу, яке встановили в рамках ядерної угоди 2015 року, але вилучили минулого року, оскільки угода розпалася після виходу США з угоди в 2018 році з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа.

Подальші переговори в Ірані між МАГАТЕ та офіційними особами Ірану, спрямовані на з’ясування деталей, відбудуться "дуже, дуже скоро", сказав Гроссі.

На запитання, чи все це обладнання для моніторингу буде перевстановлено, Гроссі відповів "Так". Однак коли його запитали, де саме його повторно встановлять, він сказав лише, що це в кількох локаціях.

ядерна зброяІранМАГАТЕ

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